MFPR: Jest umowa na kolejny etap modernizacji linii tramwajowej w Katowicach

Na mocy podpisanej umowy dofinansowana zostanie przebudowa torowisk tramwajowych w Katowicach: w ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza, wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej, wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej i w ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od wiaduktu DK79 do "Baterpolu". Zakupiony zostanie też specjalistyczny sprzęt techniczny do obsługi infrastruktury tramwajowej.