MFPR: Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej

"Istnienie nowoczesnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów komunikacji publicznej w miastach zwiększa mobilność mieszkańców i komfort życia, daje łatwiejszy dostęp do rynków pracy i stworzy dogodne warunki do inwestowania nie tylko w danym mieście, ale i w całym makroregionie" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

To najważniejszy w Olsztynie realizowany w aktualnej perspektywie finansowej UE projekt w zakresie komunikacji miejskiej i największy tego typu finansowany z Programu Polska Wschodnia. Ponieważ wydatki kwalifikowalne przekroczą 50 mln euro, zyskał on status "projektu dużego", a na jego dofinansowanie zgodę musiała wyrazić Komisja Europejska .

Linia ta ma umożliwić dogodny dojazd do dużych zakładów pracy, m.in. do fabryki opon Michelin. Obejmie też już istniejącą nitkę tramwajową, która zostanie wydłużona. Przy Wysokiej Bramie powstanie węzeł przesiadkowy, a sama linia na tym odcinku zostanie rozbudowana do dwóch torów. Niebawem miasto ma ogłosić przetarg na realizację inwestycji, podano w materiale.