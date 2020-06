MFPR: PARP zarekomendowała już do programu dotacji 1720 średnich firm

"Coraz więcej przedsiębiorców chce skorzystać ze wsparcia oferowanego dzięki funduszom europejskim. To sygnał, że narzędzie, które przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest szyte na miarę potrzeb biznesu" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Według stanu na 25 czerwca, eksperci PARP - która jest operatorem programu na poziomie ogólnopolskim - ocenili 1 773 wnioski, z których 1 719 otrzymało ocenę pozytywną, a 54 - negatywną. Przedsiębiorcy przez 11 dni od rozpoczęcia naboru, czyli od 15 do 25 czerwca, złożyli 4 010 wniosków na łączną kwotę 727,7 mln zł. Obecnie trwa ich weryfikacja, a dwie listy rekomendowane do dofinansowania zostały już opublikowane.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Można je przeznaczyć na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku, a po 1 lutego 2020 r. odnotował co najmniej 30%-owy spadek obrotów w dowolnym miesiącu w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, przypomina MFPR.

Wnioski można składać w formie elektronicznej do 31 lipca lub do wyczerpania środków. Są rozpatrywane w kolejności ich składania. Wsparcie ma być udzielane do końca 2020 roku.