MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzające dla firm możliwość otrzymania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także dotacji do 800 tys euro z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do Komisji Europejskiej (KE), poinformował resort.