MFPR przekaże dodatkowe 550 mln zł na walkę z pandemią

Za przekazane pieniądze będzie można kupić przede wszystkim sprzęt medyczny do ratowania życia (w tym respiratory i łóżka do intensywnej terapii), testy oraz ambulanse, jednorazową odzież ochronną oraz tworzyć izolowane strefy w szpitalach w zakaźnych i na takie przekształcanych.

"Środki przekazujemy podmiotom centralnym i samorządowym, formalności będą minimalne, będzie szybka ścieżka składania i oceny wniosków o dofinasowanie. Wszystko po to, by szpitale dostały sprzęt ekspresowo" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie

Dzięki dodatkowym funduszom policjanci i strażacy z całej Polski będą mogli nabyć na przykład środki ochrony indywidualnej (między innymi gogle i maski), mobilne laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, pojemniki do transportu materiałów CBRNE (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych) czy zestawy do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego, mikrobusy do przewozu osób, sprzętu oraz materiałów.