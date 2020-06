MFPR: Ruszają nabory na dofinansowanie z UE dot. B+R, środowiska i zdrowia

W ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę i rozwój, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na działalność badawczo-rozwojową w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji wyrobów służących zwalczaniu wirusa (produktów leczniczych, w tym szczepionek i terapii, ich półproduktów, wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, środków odkażających, narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.