MFW: NBP mógłby zwiększyć skalę skupu aktywów w razie potrzeby

"Narodowy Bank Polski (NBP) szybko i właściwie dokonał poluzowania polityki pieniężnej, a jego program skupu aktywów okazał się efektywnym narzędziem. Biorąc pod uwagę znaczną niepewność co do odbicia oraz prognozowany spadek inflacji z 3,4% w 2020 r. do 2,4% w 2021 r., akomodacyjne nastawienie w polityce NBP pozostanie właściwe także w przyszłości" - czytamy w komunikacie MFW z okazji zakończenia misji w Polsce.