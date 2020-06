MI: GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę S19 od Lublina do Lubartowa

W ramach inwestycji o długości ok. 23 km przebudowane zostanie obecne obejście Lubartowa. Powstanie dwujezdniowa droga, z dwoma pasami w obu kierunkach i rezerwą pod trzeci pas, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina, podano.

"Ogłaszamy przetarg na realizację kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia. To odcinek Lublin - Lubartów. Między tymi miastami każdego dnia poruszają się tysiące osób. Dzięki budowie drogi ekspresowej poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a woj. lubelskie zyska kolejny impuls rozwojowy" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Na pozostałych odcinkach S19 na północ od Lublina, w kierunku granicy z woj. podlaskim, trwają prace projektowe. Trwa opracowywanie koncepcji programowej dla odcinków: Lubartów - Kock (ok. 16 km), obwodnicy Kocka (dobudowa drugiej jezdni - ok. 8 km), Kock - Radzyń Podlaski (ok. 19 km), Radzyń Podlaski - Międzyrzec Podlaski (ok. 22 km), obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni - ok. 7 km) oraz Międzyrzec Podlaski - granica woj. lubelskiego (ok. 11 km), wskazano również.

Dla mazowieckiego odcinka S19 granica woj. lubelskiego - Łosice - granica woj. podlaskiego (ok. 33 km) opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

GDDKiA ogłosiła także przetargi na projekt i budowę czterech odcinków S19 w woj. podlaskim o łącznej długości ponad 60 km: Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe, Białystok Południe - Ploski.

S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.

Kierowcy korzystają już z kilku odcinków S19 - zachodniej obwodnicy Lublina oraz od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego, jest w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km), podsumowano.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące