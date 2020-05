Michał Wójcik został powołany na prezesa zarządu VRG

Michał Wójcik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Handlu Zagranicznego). W latach 1992-1993 pracował w PHZ Stalexport. W latach 1993-1995 pracował w Unilever Polska. W okresie od stycznia 1996 roku do października 1998 roku pracował w Vistuli na stanowisku dyrektora ds. handlu i marketingu, a następnie od 1998 do 2006 r. piastował stanowiska wiceprezesa i prezesa Vistuli. Od lipca 2008 roku do października 2009 roku był prezesem VRG (poprzednia nazwa Vistula Group). W okresie od maja 2010 roku do czerwca 2017 roku pełnił funkcję członka rady nadzorczej Simple Creative Products. Od lipca 2010 roku do 30 listopada 2018 roku był prezesem spółki Bytom Od 30 listopada 2018 roku do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa VRG. Ponadto pełni funkcję członka rady nadzorczej DCG - podmiotu zależnego od VRG, podano także.