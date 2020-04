Miłek z CCC potwierdził udział w SPO, środki będą przeznaczone na zatowarowanie

"Szybko zdecydowaliśmy się na emisje akcji, w której jestem zainteresowany udziałem. Chciałbym objąć emitowanych akcji. Gdybym nie wierzył w spółkę , to bym tych akcji nie nabywał. Myślę, że emisja dojdzie do skutku, bo zainteresowane udziałem są także inne instytucje" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej CCC Dariusz Miłek podczas wideokonferencji.

"Po emisji akcji wraz ze wsparciem BGK będziemy najlepiej przygotowaną firmą do kryzysu. Ten kryzys przyspieszył pewne procesy w naszej firmie, które teraz realizujemy. Obecnie mamy 2,5 mld zł po cenach zakupu w towarze, a jesteśmy winni bankom ok. 1,5 mld zł. Poza tym jesteśmy po wcześniejszych inwestycjach, które teraz będą się monetyzować. Jeżeli teraz nie będziemy płacić czynszów w galeriach wraz z pomocą państwa, to 3 miesiące jesteśmy w stanie wytrzymać" - powiedział Miłek.