Miłkowski z MZ: W lutym otrzymamy 2,8 mln szczepionek, w marcu - 5,5 mln

W lutym powinno do Polski trafić ok. 2,8 mln szczepionek przeciw COVID-19, w marcu natomiast - nawet do 5,5 mln, poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Ponadto Ministerstwo Zdrowia spodziewa się rejestracji do końca marca dwóch nowych szczepionek: firm Johnson&Johnson oraz CureVac.