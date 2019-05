Millennium TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

"Pracownicze plany kapitałowe to ogromna szansa na rozwój polskiego rynku kapitałowego i długotrwały wzrost oszczędności Polaków. Dla Millennium TFI są szansą na rozwój współpracy z klientami korporacyjnymi Grupy Banku Millennium. Oferujemy firmom pełne wsparcie w przygotowaniach do wdrożenia PPK oraz wygodne narzędzia systemowe do uruchomienia i obsługi programu, m.in. poprzez aplikację mobilną. Zamierzamy wykorzystać nasze kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim do efektywnego pomnażania oszczędności uczestników PPK" - powiedział członek zarządu Millennium TFI Krzysztof Kamiński, cytowany w komunikacie.