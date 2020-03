Minister zdrowia ogłasza stan zagrożenia epidemiologicznego

6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

To oznacza także, że minister może wydać nakaz pracy dla lekarzy i pielęgniarek .

Minister zapowiedział także, że 19 szpitali (czyli przynajmniej jeden na województwo) zostanie przekształconych w placówkę jednoprofilową - zakaźną. Będą one przyjmowały pacjentów zarażonych koronawirusem. Placówki te mają być gotowe do poniedziałku (16 marca ).

"W tych szpitalach 10% łóżek to będą łóżka respiratorowe. Działalność tych szpitali zostanie sfinansowana ze środków NFZ, nawet jeśli będą one stały puste. Dlatego finanse nie będą tu przeszkodą" - podkreślał minister.

To jest realizacja tzw. planu epidemicznego. Zakłada on, że w pierwszej kolejności w szpitale zakaźne zostaną przekształcone placówki położniczo-ginekologiczne (mają on najczęściej jednoosobowe sale, blok operacyjny, itp.).