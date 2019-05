Minutki Fed nie miały większego wpływu na ceny złota

Czynnikiem, który w największym stopniu przyczynił się do ostatnich zniżek notowań złota, była siła amerykańskiego dolara. Waluta Stanów Zjednoczonych od połowy maja zyskuje na wartości, a indeks dolara (U.S. Dollar Index) dotarł już do okolic 98 pkt., czyli zbliżył się do tegorocznych maksimów. Notowania amerykańskiego dolara są odwrotnie skorelowane z cenami złota, dlatego sytuacja na rynkach walutowych nie sprzyjała kruszcowi w ostatnim czasie.