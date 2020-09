Minutor Energia planuje debiut na rynku NewConnect

"Po latach pracy dla przemysłu wydobywczego, wyciągając wnioski oraz zdobyte doświadczenie w podziemnych zakładach górniczych, postanowiliśmy już w listopadzie 2019 roku, czyli na początku kryzysu w branży górniczej, zwłaszcza w zakresie węgla energetycznego, wykorzystać nasze zasoby, zaplecze techniczne, management przy pełnym wsparciu naszego działu energomechanicznego na budowę nowej odnogi Minutor Sp. z o.o., z której się wywodzimy. Nowy oddział w ramach firmy miał za zadani rozwinięcie usług związanych z instalacjami fotowoltaicznymi dla przemysłu, biznesu i gospodarstw domowych. Udało nam się to na tyle, że powołaliśmy do życia spółkę Minutor Energia Sp. z o.o., która w 100% przejmuje kompetencje powołanej w zeszłym roku marki, tak by przez dalszy wzrost sprzedaży, rozrost działu wykonawczego, a - co najważniejsze - zrealizowania planów inwestycji w farmy fotowoltaiczne, zapewnić stabilny przychód na kolejne lata dla spółki i wygenerować realną, a zarazem wysoką wartość dla wszystkich inwestorów,

którzy w nas uwierzą na tym, jak i każdym z późniejszych etapów" - powiedział prezes Minutor Energia Zbisław Lasek, cytowany w komunikacie.