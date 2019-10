MIR: W programie Mieszkanie+ powstanie ok. 1,1 tys. mieszkań na Białołęce

"Dziś zaznaczamy następny punkt na mapie rządowego programu Mieszkanie+ - kolejny w stolicy naszego kraju. Do projektowanego warszawskiego osiedla Nowe Jeziorki dodajemy atrakcyjną lokalizację po prawej stronie Wisły. Mieszkanie+ to potrzebny program. Przykładowo w Radomiu, gdzie mają powstać 124 mieszkania chętnych na zamieszkanie w nich jest już 2,4 tys. osób. Dlatego nie zwalniamy tempa i na koniec tego roku na różnych etapach realizacji będziemy mieć przeszło 100 tys. mieszkań" - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

"Środki uzyskane ze sprzedaży gruntu przeznaczamy na inwestycje i dalszą transformację TZF Polfa, dążąc do tego, by stała się ona jednym z najnowocześniejszych producentów farmaceutyków w Polsce. To, że przestrzeń, którą kiedyś zajmowały hotele dla pracowników oraz sklepy przyczyni się do rozwoju ważnego programu mieszkaniowego jest dodatkowym powodem satysfakcji" - powiedział prezes Polfy Tarchomin Jarosław Król, cytowany w komunikacie.