Miraculum miało 0,83 mln zł straty netto, 0,67 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

"Pomimo trudnego otoczenia rynkowego (panująca epidemia) spółka zanotowała wzrost sprzedaży o 9% w Q3 2020 roku w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawie uległy wszystkie wskaźniki - wzrostowi sprzedaży towarzyszyła redukcja kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co przełożyło się na poprawę wyniku na działalności operacyjnej - redukcja straty niemalże o połowę. Wskaźnik EBITDA także uległ znaczącej poprawie, co przekłada się na niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Spółka w najbliższych miesiącach planuje dalszy rozwój wybranych marek - JOKO, Miraculum, Paloma, Tanita - poprzez wdrożenie nowych linii produktowych., które powinny przełożyć się na wzrost sprzedaży i przyczynić się do dalszego rozwoju spółki" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.