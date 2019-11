Mirbud: JHM Development planuje oddanie do użytku 408 mieszkań w IV kw. 2019 r.

"Oprócz wartości produkcji budowlano-montażowej w pierwszych III kwartałach br. wpływ na dochody GK Mirbud miał spadek wyniku na sprzedaży z działalności deweloperskiej, która charakteryzuje się cyklicznością działalności spółki JHM Development S.A. Jest to jednak zjawisko spodziewane, spowodowane kumulacją sprzedaży mieszkań w 2018. Obecnie JHM Development prowadzi szeroką akcję inwestycyjną, a planowane oddanie do użytkowania w IV kwartale 408 mieszkań w Skierniewicach, Rumi i Koninie znacząco zwiększy przychody tej spółki na koniec roku" - napisał Mirgos w komentarzu do wyników grupy.