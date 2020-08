Mirbud miał 10,7 mln zł zysku netto, 21,73 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"Wystąpienie stanu pandemii w I półroczu miało zasadniczy wpływ na wyniki finansowe spółek: Marywilska 44 oraz EXPO Mazury. Konieczność niemal całkowitego zamknięcia obiektów zarządzanych przez obie spółki w okresie od 14 marca do 6 czerwca znajduje więc odzwierciedlenie również w skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, osiągnięte wzrosty przychodów oraz zysku netto grupy kapitałowej Mirbud w omawianym okresie o odpowiednio: 8% i 1 % rok do roku należy uznać za sukces. Na taki wynik pozytywny wpływ miały przede wszystkim: zwiększenie przychodów z działalności budowlano - montażowej w segmencie budynków użytku publicznego (wzrost o 98%), robót inżynieryjno-drogowych (wzrost o 23%) oraz działalności deweloperskiej (wzrost o 51%). W kolejnych kwartałach powyższa zmiana struktury sprzedaży usług budowlano - montażowych Grupy będzie postępować w kierunku dalszego wzrostu udziału robót inżynieryjno - drogowych oraz budowy budynków użyteczności publicznej z uwagi na

dalsze zaawansowanie robót na posiadanych kontraktach obiektów użyteczności publicznej takich jak stadiony, terminal lotniska, obiekty edukacyjne oraz kontraktach drogowych - realizowanych w większości w formule 'zaprojektuj i wybuduj' - które aktualnie znajdują się w fazie projektowania" - napisał prezes Jerzy Mirgos w komentarzu do wyników.