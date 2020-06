MK i NFOŚiGW przeznaczą 100 mln zł na program 'Moja Woda'

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. NFOŚiGW przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i to one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.