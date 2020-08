MK: W ramach programu 'Moja woda' złożono ok. 14 tys. wniosków na 60 mln zł

"Rządowy Program #MojaWoda działa już od ponad miesiąca. Do tej pory złożono ok. 14 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną kwotę ponad 60 mln zł" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, poniesionych po 1 czerwca 2020 r. To łącznie 100 mln zł na dofinasowanie m.in. zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą trafiać np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.