MKiŚ: W ramach programu 'Moja Woda' złożono 25 tys. wniosków

Wnioski wpłynęły między 1 lipca a 31 października 2020 r. do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

"Podjąłem decyzję, aby NFOŚiGW zwiększył budżet programu 'Moja Woda' w 2020 roku o dodatkowe 10,2 mln zł, do kwoty 114,87 mln zł. Dzięki temu nie zabraknie pieniędzy dla żadnej z prawie 25 tys. rodzin, które złożyły do końca października prawidłowy wniosek o dofinansowanie" - powiedział szef resortu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

"Pozwoli to wydatnie odciążyć kanalizację i systemy dużej retencji, co zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku ulewnych deszczów a także przyczyni się do walki ze skutkami suszy" - wskazał.