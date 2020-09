ML System oczekuje wyższych przychodów w II półroczu 2020 niż w I półroczu

"Oczekujemy, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Konsekwentnie pracujemy nad zwiększeniem sprzedaży i rentowności oraz nowymi rynkami zbytu. Ostatnio np. rozpoczęliśmy dostawy do krajów Beneluksu. Liczymy, że przychody w całym roku wyraźnie wzrosną. Spodziewamy się, że przychody w drugiej połowie roku, jeśli nie będzie ponownej, poważnej fali epidemii, będą wyższe niż w I półroczu 2020 r. Systematycznie umacniamy swoją pozycję na rynkach zagranicznych. W ostatnim czasie nasze produkty cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród krajów skandynawskich" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

ML System rozwija także potencjał eksportowy. W ostatnim kwartale roku spółka dostarczy moduły fotowoltaiczne na zadaszenie centrum dystrybucyjnego, należącego do komercyjnego partnera z Eindhoven. To druga w tym roku, po haskiej "The Hague Tower" (gdzie spółka dostarczyła elementy BIPV na 43-piętrowy obiekt), realizacja w Holandii, podano również.