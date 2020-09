Mlekovita szacuje tegoroczne inwestycje na kwotę 100 mln zł

Mlekovita, skupiająca pod swoim szyldem 20 zakładów produkcyjnych, inwestuje nie tylko w centrali - największym zakładzie grupy, ale również w swoich oddziałach. Inwestycje zaplanowane na bieżący rok zostały zaś oszacowane na kwotę 100 mln zł. W centrali grupy trwa właśnie budowa mroźni wraz z magazynami o powierzchni 8 tys. m2 oraz niezbędną infrastrukturą, warta 40 mln zł. W zakładzie w Świeciu uruchomiono nową linię technologiczną do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku o wartości 1,5 mln zł. Wkrótce ruszy tam również produkcja kajmaku w tubie 350 g oraz przysmaków dla dzieci w małych tubkach, a w przyszłości także serów topionych w tubkach. W zakładzie w Pilicy uruchomiono jedyną w Polsce linię technologiczną do produkcji batoników twarogowych. Wartość inwestycji to 4 mln zł, wymieniono w komunikacie.