Mo-Bruk miał 40,09 mln zł zysku netto, 50,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

W 2019 roku Mo-Bruk podwoił skonsolidowany zysk netto, który wyniósł 40,1 mln zł, a także wypracował 130,6 mln zł skonsolidowanych przychodów i odnotował 56,3 mln zł wyniku EBITDA , to jest odpowiednio: 41 i 74% więcej niż w 2018 roku. Motorem napędowym rekordowych wyników było pozyskanie przez grupę Mo-Bruk nowych kontrahentów, wsparte dyscypliną kosztową, co w kontekście ograniczenia szarej strefy skutkowało konkurencyjnymi cenami, poinformowano.

"Przez najbliższe kilka lat czeka nas okres intensywnego wzrostu. Wpływ na to będą mieć zmiany otoczenia prawnego oraz rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Chcę również podkreślić zdecydowane działania organów ścigania, które przyczyniły się do ograniczenia szarej strefy, co skutkuje kierowaniem coraz większych ilości powstających odpadów do legalnie działających instalacji służących do ich przetwarzania" - podsumował.