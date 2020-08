MOL miał 41,5 mld HUF straty netto, 8,1 mld HUF straty EBIT w II kw. 2020 r.

"Oczyszczony wynik CCS EBITDA spadł w drugim kwartale o 44% do poziomu 353 mln USD, a za pierwszą połowę roku wyniósł 975 mln USD, co oznacza spadek o 15% w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.

MOL podał, że wynik EBITDA w segmencie Upstream spadł w drugim kwartale do poziomu 112 mln USD, za całe półrocze notując 297 mln USD, na co wpłynęło załamanie cen ropy i gazu. Poziom produkcji zwiększył się o 6% w ujęci kwartalnym, do 117 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boepd).

Oczyszczony wynik CCS EBITDA segmentu Downstream wyraźnie spadł w II kw. do poziomu 110 mln USD, w związku ze spadkiem marży rafineryjnej do ujemnych poziomów w połowie maja.

"MOL mierzył się z bezprecedensowymi wyzwaniami w II kwartale 2020 r., od znaczących ryzyk związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem z powodu pandemii, do poważnych trudności operacyjnych związanych z działalnością zakładów w trakcie lockdownu, przy jednoczesnych działaniach zmierzających do zachowania naszej siły finansowej. Choć wirus wciąż nie został pokonany, jestem dumny z tego, że jak dotąd wychodzimy z tych wyzwań zwycięsko. Zdecydowana większość naszych pracowników jest bezpieczna i zdrowa, zapewniliśmy odpowiednie dostawy dla naszych klientów na wszystkich rynkach, nawet w czasie najgłębszego kryzysu i udało nam się wypracować niewielkie pozytywne uproszone wolne przepływy finansowe w II kwartale. To świadczy o jakości naszej załogi i odporności naszego modelu biznesowego. Daje mi to również pewność, że będziemy nadal z sukcesem nawigować przez nawet najtrudniejsze okresy, z których wyjdziemy obronną ręką jako mocniejsza organizacja" - powiedział prezes Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w

komunikacie.