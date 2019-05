MOL miał 48,64 mld HUF zysku netto, 57,29 mld HUF zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Oczyszczona CCS EBITDA sięgnęła 514 mln USD w I kw. 2019 r., co oznacza spadek o 18% w porównaniu do I kw. 2018 r.

"Osiągnęliśmy ponad 500 mln USD EBITDA i dodatnie, uproszczone wolne przepływy pieniężne w I kwartale, co stawia nas na właściwej drodze do spełnienia naszych prognoz na 2019 r. i sfinansowania naszych inwestycji transformacyjnych. Zysk spadł z wysokiej bazy, ponieważ marże rafineryjne były znacznie słabsze, co zostało tylko częściowo złagodzone dzięki dobrym wynikom wewnętrznym we wszystkich działalnościach. Segment Consumer Services kontynuował dwucyfrowy wzrost EBITDA, świętując 700. otwarcie Fresh Corner, podczas gdy Upstream zwiększył produkcję do najwyższego poziomu od 2012 r." - skomentował prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.