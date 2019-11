MOL zakłada wzrost średniorocznego EBITDA w downstreamie o 600 mln USD w 2023 r.

Łącznie w latach 2019-2023 capex segmentu downstream Grupy MOL wyniesie 3,2 mld USD, z czego 1,2 mld USD przypada na realizowany już Projekt Poliole, a 1,94 mld USD na pozostałe projekty, w tym instalację opóźnionego koksowania w zakładzie w chorwackiej Rijece, gdzie ostateczne decyzja inwestycyjna spodziewana jest do końca 2019 roku (wartość projektu to ok. 450 mln USD), a także przyszłe projekty drugiego cyklu inwestycyjnego w obszarze petrochemii z lat 2022-2023 (ok. 1 mld USD).