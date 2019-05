Moody's podał, że podwyższenie długoterminowego ratingu depozytów wynika m.in, z podniesienia ratingu BCA (Baseline Credit Assessment) banku do baa3 z ba1, a także możliwego wysokiego wsparcia od głównego akcjonariusza - Commerzbanku.

Jednocześnie Moody's podniósł ocena ryzyka kontrahenta do A2(cr) z A3(cr), krótkoterminową ocenę CRR dla mBanku do poziomu Prime-1(cr) z poziomu Prime-2 (cr), a krótkoterminowy rating CRR do poziomu Prime-1 z poziomu Prime-2. Potwierdzono krótkoterminowy rating depozytów Prime-2 banku.