Moody's podniósł ratingi Santander BP do A2 i A3, perspektywa stabilna

Równolegle podwyższono ocenę BCA (baseline credit assessment) do Baa2 z Baa3, a skorygowaną BCA do Baa1 z Baa2. Długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) została podniesiona do A1(cr) z A2(cr), długoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta (CRR) do A1 z A2, podano w komunikacie.