Morawiecki:Jeżeli narodowa kwarantanna będzie konieczna, wdrożymy ją za 7-14 dni

"Przed nami ostatni krok, który - jeśli będzie konieczność - wdrożymy za 7 do 14 dni - narodowa kwarantanna, ale być może uda się tego uniknąć. To zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę, czy będziemy stosowali się do tych podstawowych zasad, o których mówią nam medycy od początku pandemii: dystans, przede wszystkim maseczki, dezynfekowanie, ciągłe dezynfekowanie rąk" - powiedział Morawiecki w trakcie wizyty w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym.

Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli większa niż 10, a mniejsza niż 25 - to powrotu do stref żółtych.