Morawiecki: Montaż linii finansowych pod inwestycje infrastrukt. od II-III br.

Zbigniew 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Mateuszek-kłamczuszek, Z tego co słyszę to myśle teraz że lepiej dla Polski byłoby VETO. Przynajmniej nie rozkradli by wszystkiego ,trochę by zostało. Gowin już zapowiada ze subwencje będą dzielone precyzyjnie i punktowo a premier teraz to potwierdza. Oznacza to tyle że będą rozdzielane , powstaje pytanie o sprawiedliwy podział tych pieniędzy które mają trafić dla polskich przedsiębiorców na rozwój firm. Zresztą tak samo jak na Węgrzech, Już dziś wiadomo że pis ostrzy sobie zęby na sfinansowanie przekopu mierzei wiślanej oraz CPK, wszystkie samorządy gdzie nie rządzi pis pieniędzy nie dostaną Reszta podzielą między piowskie spółki dodam że 1/3 TYCH SPUŁEK TO SĄ BANKRUCI I CZEKAJĄ NA DOTACJE, tak jak TVP, (HOFMAN już dostał jakieś niemałe wsparcie ) jak coś zostanie rozkradną. A ty drogi przedsiębiorco dostaniesz,, figę ‘’ bo na mak już zabraknie. Tak że spełnia się marzenie Kaczyńskiego że w Polsce będzie Budapeszt. Dlatego był taki zaciekły bój o praworządność żeby im nikt nie patrzył na ręce.