Morawiecki nie wyklucza spadku PKB, spodziewa się wzrostu bezrobocia

"Z całą pewnością wzrost PKB nie będzie taki, jaki zaplanowaliśmy wcześniej, będzie niższy czy będzie poniżej 0% - nie jest to wykluczone" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że znaczna część polskiego eksportu - ok. 80% - trafia do Europy Zachodniej, do Unii Europejskiej.