Morawiecki ogłasza ograniczenia liczby klientów w sklepach, zamknięcie hoteli

"Chcemy uniknąć za wszelką cenę tego, co spotkało kraje Europy Zachodniej. Chcemy być przygotowani na wzrastającą liczbę zachorowań, ale chcemy wypłaszczać krzywą zachorowań, by nie dochodziło do segregacji chorych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

"Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć tego najgorszego scenariusza" - dodał.

Wskazał, że w przestrzeni publicznej należy zachować odległość dwa metry od drugiej osoby, także na przejściach i chodnikach. Wyjątkiem są - jak powiedział premier - jedynie sytuacje, gdy matka czy ojciec opiekuje się dzieckiem na spacerze, czy w przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną.

"Osoby niepełnoletnie, osoby poniżej 18. roku życia mogą przebywać (w przestrzeni publicznej) tylko z osobą dorosłą" - powiedział premier.

Wprowadzono ograniczenia dostępu do parków, bulwarów, skwerów czy plaż. oraz zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich

"Nie zachowaliśmy dyscypliny tak, jak powinniśmy. Tam dochodzi do zakażeń" - tłumaczył Morawiecki.

Zamknięte mają zostać wszystkie punkty kosmetyczne i fryzjerskie. Limit osób przebywających w sklepie został określony maksymalnie do trzech osób na jedną kasę, w przypadku urzędów pocztowych - jest to dwie osoby na okienko. Dodatkowo wprowadzono obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu.

Także na bazarach, targowiskach wprowadzono limit trzech osób do jednego straganu, żeby ograniczyć zagęszczenie

"W weekendy zostaną zamknięte wszystkie sklepy budowlane, pozostaną otwarte sklepy spożywcze, apteki i drogerie" - powiedział Morawiecki.

Sklepy spożywcze i drogerie w godzinach 10-12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia.

"Chcemy poprzez te regulacje chcemy doprowadzić do stykania się osób starszych z nosicielami. Jeżeli osoba starsza chce mieć pewność, że nie spotka osoby młodszej, to zapraszamy do sklepów 10-12" - powiedział premier. Ale apelował, by po takie zakupy odbywały się jak najrzadziej.

Podjęto też decyzję o zamknięciu hoteli i obiektów noclegowych, a także obiektów rehabilitacyjnych, których funkcjonowanie nie jest niezbędne dla ratowania życia człowieka.

Przestrzegania rozporządzenia - jak powiedział premier - będzie pilnować policja. Kary za naruszenie przepisów wynoszą od 5 do 30 tys. zł. Premier zaznaczył, że jeżeli dochodziłoby do permanentnego naruszania przepisów rozporządzenia, możliwe jest wprowadzanie kary ograniczenia wolności.

Od kilkunastu dni obowiązuje stan epidemii, przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach do Wielkanocy. Przedłużono też zamknięcie granic. Obowiązuje zakaz przemieszczania więcej niż dwóch osób (poza rodzinami). W transporcie publicznym może być zajętych jedynie połowa miejsc siedzących. Teraz zmiany mają dotyczyć także transportu prywatnego.

Podniesiono też karę za złamanie zasad kwarantanny z 5 tys. do 30 tys. zł.

Dzisiaj Sejm ma zająć się poprawkami Senatu. do tzw. tarczy antykryzysowej - działań osłonowych dla przedsiębiorców, narażonych na straty z powodu epidemii koronawirusa. Zapowiedziano przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu.

Dotychczas w Polsce odnotowano 2132 przypadków zachorowania, potwierdzonych wynikiem testów laboratoryjnych, 31 osób zmarło.

Hospitalizowanych jest 1900 osób, 106 525 osób poddanych jest kwarantannie (plus 163 789 osób przechodzących kwarantannę po powrocie do kraju), nadzorem epidemiologicznym objętych jest 52 370 osób.

Tagi: handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące