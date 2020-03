Morawiecki: Podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek wychowawczych na 2 tygodnie

"Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działań dydaktycznych w szkołach, placówkach wychowawczych i w przedszkolach od poniedziałku, ale szkoły niedostępne dla nauki będą od jutra. W czwartek i piątek nie będzie zajęć dydaktycznych, ale jeżeli rodzice nie będą mogli znaleźć opieki dla dzieci, będą mogli je przyprowadzać do szkoły; nauczyciele będą mogli opiekować się uczniami" - powiedział Morawiecki na konferencji po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego.

"Dzieci mogą w bardzo łatwy sposób przenosić, zarażać innych. [...] Mogą zarazić swoich dziadków, babcie. Zapadają rzadko, przechodzą w sposób łagodny, ale zdarzają się perturbacje. Przenoszą chorobę. Może to się stać bardzo niebezpieczne" - powiedział.

W tym czasie - zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - rodzice dzieci do 8. roku życia otrzymają 14-dniowy zasiłek.

We wtorek informowano o 22 przypadkach zarażenia koronawirusem. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie i w Poznaniu, Bełżycach, Łańcucie i Lublinie. Wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski informował, że stan trzech osób: 73-letnego mężczyzny przebywającego w szpitalu we Wrocławiu, ponad 50-letniej kobiety w szpitalu w Poznaniu i kobiety w szpitalu w Szczecinie jest ciężki.