Morawiecki: Program Emerytura+ będzie kontynuowany jak wygra wybory PiS

"Emerytura+ jest kolejną zapowiedzą którą realizujemy. Charakterystyczną cechą naszej 'Piątki' jest powszechność. To jest program. który może służyć wszystkim obywatelom. Dla emerytów jest to czas szczególny. W tym roku będzie to dla seniorów rok trzech wzmocnień finansowych" - powiedział Morawiecki podczas I czytania projektu ustawy w Sejmie.