Morawiecki: Zakładamy wzrost dochodów z CIT o 3,8%, z VAT - o 7,9-8% w 2020 r.

"Planowaliśmy podatek CIT na poziomie ok. 44 mld zł i jest to wpływ do budżetu i samorządu, a wiemy, że przekroczymy tę miarę co najmniej o 1, może o 2 mld zł, a więc baza będzie wyższa, a więc więcej będzie środków w budżecie, które będziemy można zagospodarować. I jednocześnie, jeśli dobrze pamiętam, to w przypadku CIT planujemy 3,8% wzrostu w przyszłym roku i nie jest to jakieś bardzo radykalne założenie wzrostu" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządowym.

"Jeżeli chodzi o VAT, to tutaj nasze ambicje są większe i tam planujemy wzrost 7,9-8% wzrostu. Ale również jest to od zwiększonej bazy. Baza jest to koniec wykonania tego roku. Planowaliśmy 179,5 mld zł, a wykonanie będzie wyższe, bo ostatnio minister finansów pokazywał mi prognozę i będzie to 186 mld zł. Ja konserwatywnie zakładam 184 do 185 mld zł, a więc trzeba liczyć ten przyrost od tej wyższej bazy i w tym kontekście staje się to dużo bardziej realne, realistyczne" - dodał premier.

Według niego, dług publiczny w relacji do PKB maleje.

"Nasz wzrost PKB na poziomie ok. 4% przewyższający nasze prognozy, w budżecie zakładaliśmy na ten rok 3,8% to ten wzrost w tym roku będzie znacząco wyższy od osiąganych przez naszych partnerów handlowych. My redukujemy zadłużenie w stosunku do PKB w sposób bardzo szybki, bo w tym roku będzie to poniżej 48,5% w kolejnym roku zakładamy, żeby to spadło poniżej 47% do PKB" - dodał premier.

Rząd przyjął dziś projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu, z dochodami i wydatkami na poziomie po 429,5 mld zł.

