Mostostal Zabrze chce płacić dywidendę, ale w recesji to może być trudniejsze

"Wchodzimy w trudny okres recesji, w czasie której najważniejszy jest cashflow. Dywidendę będziemy rozważać, jeśli on pozwoli. Oczywiście jako spółka działamy po to, by dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, ale w okresie recesji to może być trudne" - powiedział Pietyszuk w rozmowie z ISBnews.