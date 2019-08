Mostostal Zabrze miał 4,52 mln zł zysku netto, 8,63 mln zł EBIT w I poł. 2019 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku odnotowały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 9-proc. wzrost. Wzrostowi sprzedaży towarzyszył utrzymujący się wysoki poziom marży brutto ze sprzedaży na poziomie 10,8%, co po pokryciu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 12%, uzyskując poziom 21 520 tys. zł pozwoliło grupie kapitałowej Mostostal Zabrze na zamknięcie I półrocza 2019 roku rentownością netto na poziomie 1,6%" - czytamy w raporcie.