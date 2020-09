budownictwo 52 minuty temu

Mostostal Zabrze spodziewa się 63 mln zł przychodów z umów z Liebherr w 2020 r.

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe dokonało uzgodnień z austriacką Liebherr Werk Nenzing w sprawie zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej, dotyczącej produkcji i dostawy konstrukcji maszynowych do dźwigów. W związku z tym szacuje, że przychody wynikające z umów ze spółkami Liebherr wyniosą ok. 63 mln zł w br. i ok. 75 mln zł w 2021 r., podał Mostostal.