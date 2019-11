Mostostal Zabrze widzi szanse na utrzymanie r/r wyników w całym 2019 r.

"Na pewno mają szansę, zwłaszcza jeśli spojrzymy na przychody po trzech kwartałach, to mamy 1% więcej r/r. To jest jak najbardziej cel, który zamierzamy zrealizować" - powiedział Pietyszuk podczas konferencji prasowej, pytany, czy spółka ma szansę osiągnąć w całym 2019 r. przychody porównywalne do ubiegłorocznych.

"Wyniki też są do utrzymania. Czekamy na ostateczny rozliczenia z KT [Kinetics Technology w ramach projektu EFRA Lotosu] i [ewentualną] ugodę z GDDKiA [ws. 7,1 mln zł + odsetki dla spółki zależnej PRInż], które mogą mocno wpłynąć na te wyniki" - dodał.

W okresie I-III kw. spółka miała 447,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (+1% r/r) i 7 mln zł zysku netto (-25,3% r/r).

Prezes podkreślił, że r/r poprawie uległa marża brutto ze sprzedaży (o 2 pkt proc. do 12% w samym III kw. br.), dzięki czemu EBIT był dwa razy wyższy r/r (7,4 mln zł w III kw.). Spadek zysku netto w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku to wynik wyceny finansowych instrumentów zabezpieczających ryzyka kursowe związane z kontraktami eksportowymi, które w III kwartale 2018 roku miały wycenę pozytywną, natomiast w III kwartale bieżącego roku wycenę negatywną.

"Zadłużenie grupy jest na bardzo niskim poziomie, ok. 20 mln zł, w III kw. był niewielki wzrost [do 26 mln zł wobec 21 mln zł kwartał wcześniej], w IV kw. powinien nastąpić dość duży spadek, w przyszłym roku chcemy - jeżeli chodzi o dług netto - zejść na zero" - powiedział także Pietyszuk.

Prezes przypomniał, że na koniec października backlog spółki miał wartość 450,2 mln zł w podpisanych umowach i 185,1 mln zł w kontraktach spodziewanych do pozyskania w oparciu o aktualne oferty (razem 635,3 mln zł).

"Cała akcja ofertowa ma ponad 2 mld zł. Nasz obecny backlog oznacza bezpieczny rok funkcjonowania" - podkreślił prezes.

"Na przyszły rok, biorąc pod uwagę backlog - perspektywy rysują się bardzo obiecujące" - dodał.

Pietyszuk nawiązał również do kwestii zbywania zbędnych nieruchomości w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 i Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich. Terminy zawarcia umów przyrzeczonych są planowane na odpowiednio koniec 2019 r. i III kw. 2020 r. Ceny netto sprzedaży odpowiadają 12% i 30% kapitałów własnych spółki na koniec 2018 r.

"Oba procesy sprzedażowe idą bardzo dobrze" - zakończył prezes.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

