Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w ramach zadania "Budowa instalacji kwasu azotowego i azotanu amonu we Włocławku", podała spółka. Wartość umowy to ok. 10% przychodów grupy za 2018 r.