Możliwa korekta spadkowa na rynku ropy naftowej

Pierwszym istotnym czynnikiem, który negatywnie wpływa na perspektywy dla cen ropy, jest przyspieszenie rozprzestrzeniania się koronawirusat po rozpoczęciu procesu otwierania gospodarek po wcześniejszych ograniczeniach. Martwi zwłaszcza rosnąca w lawinowym tempie liczba zachorowań na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych, co budzi obawy, że jeśli proces ten się utrzyma, to powrócą restrykcje dotyczące przemieszczania się i przebywania w miejscach publicznych. Taki scenariusz oznaczałby prawdopodobnie, że popyt na ropę znów wyraźnie by spadł.