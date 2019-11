MPiT oczekuje inflacji na poziomie ok. 2,6% r/r w listopadzie

"W ocenie MPiT, w listopadzie roczny wskaźnik cen wyniesie ok. 2,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrost wyniesie 0,1 pkt. proc. Wzrost cen w ujęciu rocznym spodziewany jest w kategoriach 'łączność' oraz 'restauracje i hotele'. W kierunku osłabienia presji inflacyjnej oddziaływać będzie oczekiwany dalszy spadek cen w transporcie - zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Choć na przełomie 2019 i 2020 r. możliwe jest przyspieszenie dynamiki cen, co sygnalizuje m.in. NBP, to efekt ten powinien wyhamowywać w kolejnych miesiącach przyszłego roku" - czytamy w komentarzu do danych GUS.