MPiT: Wzrost PKB jeszcze szybszy w br. niż oczekuje Bank Światowy, blisko 4,5%

"Bank Światowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski na 2019 r. Tym samym Polska pozostanie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Do wzrostu przyczynią się zwiększona konsumpcja i ożywienie inwestycji. W ocenie MPiT wzrost będzie jeszcze szybszy, zbliżony do 4,5%" - czytamy w komentarzu resortu do prognoz Banku Światowego.