MR oczekuje inflacji na poziomie ok. 3% r/r we wrześniu

"W ocenie MR we wrześniu inflacja utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3% w ujęciu rocznym. Utrzyma się wzrost cen żywności (o ok. 3,4%), oraz tempo wzrostu cen związanych z mieszkaniem oraz zdrowiem i edukacją. Jednocześnie spodziewamy się ograniczonego spadku cen w transporcie (ok. 6,3%)" - czytamy w komentarzu do danych GUS.