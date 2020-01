MR oczekuje ponad 300 firm na I Polsko-Francuskim Forum Przemysłu Przyszłości

"Francja i Polska są członkami grupy państw w Unii Europejskiej Państw Przyjaciół Przemysłu. Rozpoczynamy ten rok dosyć intensywnie od debaty dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu. Jest on ogromnym wyzwaniem transformacyjnym także dla całego europejskiego przemysłu. Musimy sobie wspólnie odpowiadać na pytania czy wyzwania z zakresu neutralności klimatycznej nie oznaczają powiedzenia 'nie' dla pewnego rodzaju przemysłu, który w Europie historycznie jest obecny od co najmniej dwóch stuleci. Będzie to jeden z tematów rozmów, które będę prowadzić z moim francuskim odpowiednikiem ministrem Brunonem Le Maire" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

Emilewicz podkreśliła, że Francja jest istotnym partnerem gospodarczym dla Polski, na co wskazują liczby. Kraj ten jest dla Polski 6. partnerem pod względem obrotów handlowych i 4. pod względem eksportu. Od momentu wejścia Polski do UE, polski eksport wzrósł do Francji o 346%, a w ciągu 10 lat o ponad 70%, natomiast obroty handlowe o blisko 50%. Francja jest też 4. największym inwestorem w naszym kraju i do końca 2018 r. zainwestowała 18,12 mld euro.