MR oczekuje przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej do 8% r/r we IX

"W ocenie MR, we wrześniu można oczekiwać przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do 8% w ujęciu rocznym. Szybciej niż przeciętnie będzie rosło przetwórstwo przemysłowe, w tym produkcja żywności, farmaceutyków, komputerów, wyrobów elektrycznych. Oczekujemy też znaczącego wzrostu produkcji samochodów, a także mebli. Spodziewamy się także wyhamowania spadków w górnictwie i utrzymania produkcji energii na poziomie sprzed roku. Prognozujemy jednocześnie, że produkcja przemysłowa w III kwartale br. (r/r) odnotuje wzrost, który może przekroczyć 3%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.