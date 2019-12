MR oczekuje utrzymania się inflacji na poziomie ok. 2,6% r/r w grudniu

"Grudniowy odczyt inflacji, przy wzmożonym popycie konsumpcyjnym w okresie świątecznym, będzie zbliżony do listopadowego i wyniesie ok. 2,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wyniesie 0,1%. Wzrost cen w ujęciu miesięcznym spodziewany jest we wrażliwej sezonowo kategorii 'odzież i obuwie'. W kierunku osłabienia presji inflacyjnej oddziaływać będzie oczekiwany dalszy spadek cen w transporcie - zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym" - czytamy w komentarzu do danych GUS.