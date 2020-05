MR: Polska wygrała spór z Griffin RE przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie

Przedmiotem sporu - jak podaje resort - były zabytkowe koszary położone w sąsiedztwie Łazienek Królewskich w Warszawie, które zostały przez inwestora zburzone i w konsekwencji doszło do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Polsce zarzucano naruszenie zobowiązań traktatowych w odniesieniu do niektórych inwestycji pośrednich dokonanych przez spółkę Griffin w związku z prowadzoną inwestycją przy Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Trybunał Arbitrażowy w Londynie jednoznacznie stwierdził, że Polska nie naruszyła umowy międzynarodowej i nie doszło do wywłaszczenia inwestycji powodowej spółki w Polsce ani do naruszenia zasad uczciwego i równego traktowania, czy dyskryminacji inwestora zagranicznego, podał resort.

Wartość dochodzonych roszczeń wynosiła ok. 74 mln zł plus odsetki (ok. 28 mln zł).